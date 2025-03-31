Временную крышу смонтировали на поврежденном от пожара доме в центре Ростова

В Ростове-на-Дону на пострадавшей при пожаре жилой пятиэтажке завершили монтаж временной кровли. Об этом сообщает администрация Ленинского района города.
— Выполнили работы по устройству временной кровли дома на Буденовском, 51. Смонтированы стропильная система и произведен монтаж укрывного от осадков материала, — уточняют районные власти.
Капитальный ремонт крыши планируют выполнить после разработки проектно-сметной документации.
Напомним, жилой дом пострадал 24 марта от вспыхнувшей кровли ТЦ «Астор». Во время тушения из пятиэтажки были эвакуированы 15 человек, пострадавших не было. Известно, что фасад и кровля торгового центра выгорели на 300 кв. метрах, площадь горения жилой постройки составила 800 кв. метров.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поручил проверить пожарную безопасность во всех ТЦ региона.