Временную крышу смонтировали на поврежденном от пожара доме в центре Ростова

Напомним, жилой дом пострадал 24 марта от вспыхнувшей кровли ТЦ «Астор». Во время тушения из пятиэтажки были эвакуированы 15 человек, пострадавших не было. Известно, что фасад и кровля торгового центра выгорели на 300 кв. метрах, площадь горения жилой постройки составила 800 кв. метров.