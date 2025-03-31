Создана дорожная карта развития квантово-химических ИИ

Пока эти технологии сложно применять для проведения сложных расчетов, так как эти алгоритмы полностью приспособлены для работы лишь на центральных процессорах (CPU), а не видеокартах (GPU), которые обладают значительно более высокой вычислительной мощью. Разработка новых версий алгоритмов, адаптированных для работы с GPU, а также включение экспериментальных данных в их работу позволит им максимально приблизиться к точности полноценных квантово-химических расчетов и при этом значительно ускорит их, подытожили исследователи.