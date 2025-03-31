Россиянам рассказали, почему нельзя полностью отказываться от сахара

— Стоит сказать — сахар не так прост, как кажется. В буквальном смысле. Обычно этим словом обозначают любые сладкие продукты или добавки, но если углубиться в биохимию, то сахар состоит из сахарозы — сахароза относится к группе олигосахаридов, а олигосахариды являются углеводами. Основываясь на этой цепочке, очень легко поставить знак равенства между сахаром и углеводами, — объяснила специалист.