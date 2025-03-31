Россиянам рассказали, почему нельзя полностью отказываться от сахара

Многие считают, что отказ от сахара — это верный путь к здоровью. Однако врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Ольга Каришева предупреждает, полностью исключать его из рациона не стоит. Об этом пишет «Газета.Ru».
— Стоит сказать — сахар не так прост, как кажется. В буквальном смысле. Обычно этим словом обозначают любые сладкие продукты или добавки, но если углубиться в биохимию, то сахар состоит из сахарозы — сахароза относится к группе олигосахаридов, а олигосахариды являются углеводами. Основываясь на этой цепочке, очень легко поставить знак равенства между сахаром и углеводами, — объяснила специалист.
По словам Каришевой, основная функция углеводов — снабжать организм энергией. Именно глюкоза является главным источником энергии.
— Мозг в буквальном смысле питается глюкозой, и, кстати, является органом, который потребляет ее в больших количествах, чем остальные, — добавила эндокринолог.
Однако врач подчеркнула, что главная опасность углеводов — их переизбыток. Если человек потребляет их слишком много, излишки превращаются в жировые запасы. А это увеличивает риск развития гипертонии, диабета, инфарктов, инсультов и даже некоторых видов онкологии.