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Следком Башкирии начал проверку после ДТП с пассажирским автобусом

В Уфе автобус с пассажирами врезался в столб.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет Башкирии начал проверку после аварии с участием маршрутного автобуса № 74. Напомним, 45-летний водитель «НефАЗ» не справился с управлением и врезался в столб линий электропередач на остановке «Бульвар Славы» на проспекте Октября.

В результате аварии пострадали пять человек. Всего в салоне автобуса в момент ДТП находились 20 пассажиров.

— Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Уфы СУ СК России по Республике Башкортостан организована доследственная проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — добавили в ведомстве.

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