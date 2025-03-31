Следком Башкирии начал проверку после ДТП с пассажирским автобусом

Следственный комитет Башкирии начал проверку после аварии с участием маршрутного автобуса № 74. Напомним, 45-летний водитель «НефАЗ» не справился с управлением и врезался в столб линий электропередач на остановке «Бульвар Славы» на проспекте Октября.
В результате аварии пострадали пять человек. Всего в салоне автобуса в момент ДТП находились 20 пассажиров.
— Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Уфы СУ СК России по Республике Башкортостан организована доследственная проверка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — добавили в ведомстве.
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