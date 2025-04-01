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На вокзале Воронеж-1 установили четыре капсулы для сна и отдыха

Их разместили в зале комфорт-ожидания.

Источник: Комсомольская правда

На главном железнодорожном вокзале столицы Черноземья Воронеж-1 установили четыре капсулы для сна и отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе Российских железных дорог.

Капсулы находятся в зале ожидания комфорт-класса. В каждой из них есть матрас, подушка и USB-портами для зарядки мобильных устройств.

Арендовать одну капсулу можно на один час за 250 рублей или на три часа за 500 рублей. В стоимость платы включена цена одноразовых наволочек и простыней. А вот места для хранения багажа в этих капсулах нет.