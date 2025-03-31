Последние новости к вечеру 31 марта 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 31 марта 2025 года.
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
Президент подписал указ о весеннем призыве, который пройдет с 1 апреля по 15 июля 2025 года. В армию призовут 160 000 человек в возрасте от 18 до 30 лет.
Минобороны заявило о продолжении ударов ВСУ по энергетике РФ
Несмотря на заявления Киева о прекращении атак по российской энергетической инфраструктуре, ВСУ продолжают наносить удары. Минобороны РФ отметило, что за прошедшие сутки объекты энергосистемы подверглись атакам.
Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы
Марин Ле Пен признали виновной в хищении средств Европарламента. Она приговорена к пятилетнему запрету на участие в выборах и четырем годам лишения свободы (два года домашнего ареста и два условно). Также ей назначен штраф €100 тыс.
ГП попросила приостановить запрет деятельности движения «Талибан»*
Генеральная прокуратура России обратилась в Верховный суд с иском о приостановке запрета на деятельность движения «Талибан»*, признанного в РФ террористическим. Заседание по этому иску назначено на 17 апреля.
Кремль прокомментировал слова Трампа о злости на Путина
Песков заявил, что Кремль продолжает работу по восстановлению отношений с США и открыт для контактов с Трампом. Так он прокомментировал сообщения о «злости» американского президента на Путина из-за его позиции по Украине.
* движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, в РФ признано террористическим и запрещено