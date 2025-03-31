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Последние новости к вечеру 31 марта 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 31 марта 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 31 марта — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 31 марта 2025 года.

Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Источник: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Президент подписал указ о весеннем призыве, который пройдет с 1 апреля по 15 июля 2025 года. В армию призовут 160 000 человек в возрасте от 18 до 30 лет.

Минобороны заявило о продолжении ударов ВСУ по энергетике РФ

Источник: Николай Гынгазов/ТАСС

Несмотря на заявления Киева о прекращении атак по российской энергетической инфраструктуре, ВСУ продолжают наносить удары. Минобороны РФ отметило, что за прошедшие сутки объекты энергосистемы подверглись атакам.

Марин Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы

Источник: AP 2024

Марин Ле Пен признали виновной в хищении средств Европарламента. Она приговорена к пятилетнему запрету на участие в выборах и четырем годам лишения свободы (два года домашнего ареста и два условно). Также ей назначен штраф €100 тыс.

ГП попросила приостановить запрет деятельности движения «Талибан»*

Источник: РИА "Новости"

Генеральная прокуратура России обратилась в Верховный суд с иском о приостановке запрета на деятельность движения «Талибан»*, признанного в РФ террористическим. Заседание по этому иску назначено на 17 апреля.

Кремль прокомментировал слова Трампа о злости на Путина

Источник: MAXIM SHEMETOV/EPA/TASS

Песков заявил, что Кремль продолжает работу по восстановлению отношений с США и открыт для контактов с Трампом. Так он прокомментировал сообщения о «злости» американского президента на Путина из-за его позиции по Украине.

* движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, в РФ признано террористическим и запрещено