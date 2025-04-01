Мужчина пробежал марафон с пиццей, установив мировой рекорд

Майк рассказал, что обычно он пробегает марафон менее чем за три часа, однако в этот раз из-за коробки с пиццей процесс стал на 90% сложнее. Дело в том, что она оттягивала руки и даже потребовала защиты от внезапно начавшегося дождя. Тем не менее мужчина все равно смог пробежать марафон меньше, чем за четыре часа, что было минимальным требованием для установления рекорда.