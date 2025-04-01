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Мужчина пробежал марафон с пиццей, установив мировой рекорд

Он преодолел расстояние за три часа.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Мужчина держит над головой пиццу
Источник: Freepik

Спортсмен и владелец пиццерии из США установил новый мировой рекорд по скорости бега с пиццей среди мужчин. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Майк Коул принял участие в марафоне вместе с коробкой с 16 кусками пиццы в руках. Он финишировал за три часа 14 минут, заняв десятое место среди участников-мужчин.

Майк рассказал, что обычно он пробегает марафон менее чем за три часа, однако в этот раз из-за коробки с пиццей процесс стал на 90% сложнее. Дело в том, что она оттягивала руки и даже потребовала защиты от внезапно начавшегося дождя. Тем не менее мужчина все равно смог пробежать марафон меньше, чем за четыре часа, что было минимальным требованием для установления рекорда.

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