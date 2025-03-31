Безвизовые страны — 2025: список направлений для граждан РФ и условия въезда

В 2025 году россияне могут посетить более 120 стран без визы или по упрощенным правилам въезда. Куда поехать с загранпаспортом, какие документы подготовить и как избежать проблем на границе? «Газета.Ru» рассказывает о правилах въезда в разные страны, популярных безвизовых направлениях и лайфхаках для путешественников.

Источник: Газета.Ру

В 2025 году россияне могут посетить более 120 стран без визы или по упрощенным правилам въезда. Куда поехать с загранпаспортом, какие документы подготовить и как избежать проблем на границе? «Газета.Ru» рассказывает о правилах въезда в разные страны, популярных безвизовых направлениях и лайфхаках для путешественников.

Безвизовый режим для россиян.

Безвизовый режим — это возможность посещать зарубежные страны без визы. Не оформляя дополнительных документов, россияне могут въезжать на территорию ряда государств на определенный срок (обычно до 90 дней в течение полугода) с целью туризма, посещения родственников или на время деловых поездок. Для въезда достаточно иметь действующий заграничный паспорт.

Сегодня россияне могут посещать без виз 78 стран, 44 государства поставят визу по прибытии, для еще шести потребуется заранее оформить электронное разрешение на въезд, рассказала «Газете.Ru» руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь.

Особенности безвизового режима:

* Срок пребывания. Обычно ограничен, например, 30, 60 или 90 дней.



* Цель поездки. Чаще всего разрешены туризм, деловые визиты или частные поездки.



* Документы. Может потребоваться подтверждение бронирования отеля, обратного билета или финансовой обеспеченности.

Главные изменения в визовой политике за последние годы:

* Вьетнам. С 2023 года увеличен срок безвизового пребывания до 45 дней, с возможностью продления до 90 дней с электронной визой.

* Таиланд. Срок безвизового пребывания увеличен до 60 дней. Два месяца можно проживать в Таиланде без визы, а затем заранее (еще до истечения срока в 60 дней) продлить период еще на 30 дней в иммиграционном отделе. При этом в середине марта стало известно о планах министерства туризма и спорта страны вновь сократить срок пребывания до 30 дней, однако окончательное решение еще не принято.

* Хорватия. В связи с вступлением страны в Шенгенскую зону, для въезда требуется шенгенская виза.

* Албания. Отменен безвизовый режим для россиян, действовавший в летние месяцы.

* Китай. С 2023 года в Китае введен безвизовый режим для туристических групп, состоящих как минимум из пяти человек. В 2025 году ожидаются изменения: Россия и КНР рассматривают возможность снижения минимального числа участников групп с пяти до трех. Это упростит поездки для российских туристов и сделает их доступнее.

На 2025 год список безвизовых стран для россиян остается достаточно обширным, несмотря на изменения в международной политике и визовых правилах.

Общие условия безвизового въезда.

Общие правила пребывания.

* Сроки. От 14 дней (Бруней) до любой длительности без ограничений (Узбекистан). Большинство стран разрешают находиться на своей территории 30−90 дней.

* Регистрация. В некоторых странах (в государствах СНГ, в Сербии и т.д.) нужно зарегистрироваться в МВД, если вы снимаете жилье у частников.

* Продление. В Таиланде, ОАЭ и Турции пребывание можно продлить, обратившись в миграционную службу.

Необходимые для поездки документы.

1. Действующий загранпаспорт. Некоторые страны требуют, чтобы документ был действителен минимум шесть месяцев после выезда (ОАЭ, Таиланд, Индонезия), некоторым достаточно 120 дней (Куба, Турция). Чтобы не возникло сложностей, ~обязательно проверяйте условия въезда и требования к документам на официальных сайтах посольств или консульств~.



2. Обратные билеты. Иметь их требуют в 80% государств, однако не всегда проверяют при въезде — тут многое зависит от страны и конкретного пограничника. Также иногда обратные билеты могут попросить еще до въезда с страну — при регистрации на рейс.



3. Подтверждение брони отеля или приглашение. Как и билеты, почти всегда есть в списке обязательных документов. С проверкой на границе история примерно такая же.



4. Медицинская страховка. Также одно из частных требований. Проверят ее наличие или нет — тоже лотерея.

Безвизовые страны Европы.

В Европе без визы россиян пускают немногие государства. Несмотря на сложности с «шенгеном», в Европе остались доступные направления. К ним относятся:

* Белоруссия (до 90 дней)



* Босния и Герцеговина (до 30 дней)



* Молдавия (до 90 дней)



* Сербия (до 30 дней)



* Черногория (до 30 дней)​

Остальные европейские страны (государства Шенгенской зоны, Великобритания, Швейцария и т.д.) в 2025 году сохраняют визовые ограничения для россиян, поэтому основными доступными направлениями остаются перечисленные выше.

? Документы для въезда: для въезда в европейские страны из списка безвизовых нужен действующий загранпаспорт (желательно со сроком действия не менее шести месяцев на момент окончания поездки)​. Исключение — Белоруссия, куда можно въезжать даже по внутреннему российскому паспорту​.

При пересечении границы могут также попросить медицинскую страховку, обратный билет и подтверждение бронирования жилья​, поэтому лучше иметь эти документы под рукой. В Сербии и Боснии при пребывании дольше нескольких суток требуется зарегистрироваться, если вы не живете в отеле​.

Безвизовые страны Азии.

Азия — лидер по числу доступных направлений.

* Азербайджан (до 90 дней),



* Армения (до 180 дней),



* Вьетнам (до 45 дней),



* Гонконг (специальный административный район КНР — до 14 дней),



* Грузия (до 1 года),



* Израиль (до 90 дней, однако нужно заранее *



* оформить электронное разрешение на въезд),



* Казахстан (до 90 дней),



* Киргизия (до 30 дней за одну поездку, суммарно в течение полугода — до 90 дней),



* Лаос (до 30 дней),



* Макао (специальный административный район КНР — до 30 дней),



* Малайзия (до 30 дней),



* Монголия (до 30 дней),



* Оман (до 14 дней),



* Сингапур (до 96 часов транзитом),



* Таджикистан (до 90 дней),



* Таиланд (до 60 дней, можно продлить на месте еще на 30 дней),



* Турция (до 60 дней, можно продлить еще на 30 дней),



* Узбекистан (ограничений по срокам пребывания нет, но если поездка дольше 15 дней, нужно оформить временную регистрацию),



* Филиппины (до 30 дней),



* Южная Корея (до 60 дней, нужно заранее оформить онлайн электронное разрешение на въезд),

? Документы для въезда: в страны некоторые СНГ (Армения, Казахстан, Киргизия и другие) россияне могут въезжать по внутреннему паспорту​. Однако для остальных азиатских направлений необходим загранпаспорт, действующий не менее 3−6 месяцев с даты выезда​. Некоторые государства требуют соблюсти дополнительные формальности: например, для поездки в Южную Корею нужно заранее оформить электронное разрешение K-ETA (хотя виза и не нужна)​, то же самое с недавних пор просит Израиль.

На границе могут попросить заполнить миграционную карту, показать обратный билет или подтверждение бронирования жилья. Следует также оформить медицинскую страховку перед поездкой в азиатские страны — где-то это обязательно, а где-то просто разумная мера предосторожности.

Безвизовые страны Латинской Америки.

Латинская Америка манит экзотикой и долгим сроком безвизового пребывания. В Центральной Америке и на Карибах без виз можно посетить:

* Антигуа и Барбуду (до 90 дней),



* Багамские острова (до 90 дней),



* Барбадос (до 90 дней),



* Гватемалу (до 90 дней),



* Гондурас (до 90 дней),



* Гренаду (до 90 дней),



* Доминику (до 90 дней),



* Доминиканскую Республику (до 60 дней),



* Коста-Рику (до 90 дней),



* Кубу (до 90 дней),



* Мексику (до 180 дней, точные сроки проставляют на границе, нужно заранее оформить электронное разрешение на въезд),



* Никарагуа (до 90 дней),



* Панаму​ (до 90 дней),



* Сальвадор (до 90 дней),



* Сент-Винсент и Гренадины (до 90 дней),



* Сент-Китс и Невис (до 90 дней),



* Сент-Люсию (до 30 дней),



* Тринидад и Тобаго (до 90 дней),



* Ямайку (до 90 дней).

В Южной Америке россияне могут без визы посетить практически все страны континента:

* Аргентину (до 90 дней),



* Боливию (до 90 дней),



* Бразилию (до 90 дней),



* Венесуэлу (до 90 дней),



* Колумбию (до 90 дней),



* Парагвай (до 90 дней),



* Перу (до 90 дней),



* Уругвай (до 90 дней),



* Чили (до 90 дней),



* Эквадор​ (до 90 дней).

? Документы для въезда: заграничный паспорт (действующий не менее шести месяцев с момента въезда), билеты, подтверждающие намерение покинуть страну, иногда могут потребоваться приглашения или документы, подтверждающие цель поездки, в некоторых случаях может понадобиться подтверждение наличия финансовых средств для покрытия расходов на время пребывания, медицинская страховка, которая покрывает расходы на лечение за границей (не во всех странах, но часто рекомендуется), при въезде может потребоваться заполнение миграционной карты или анкеты.

Сроки пребывания: почти везде в Южной Америке установлены длительные сроки безвизового пребывания — обычно 90 дней в течении полугода.

Безвизовые страны Африки.

Африка предлагает как сафари, так и курорты с удивительной природой.

* Ботсвана (до 90 дней),



* Маврикий (до 60 дней),



* Марокко (до 90 дней),



* Намибия (до 90 дней),



* Сейшельские Острова (до 30 дней),



* Тунис (до 90 дней),



* ЮАР (до 90 дней).

? Документы для въезда: потребуются действующий загранпаспорт и, как для всех зарубежных поездок, медицинская страховка (особенно важна для Африки). Желательно иметь прививочный сертификат. В связи с теплым климатом и эпидемиологическими рисками (малярия, кишечные инфекции) позаботьтесь о необходимых профилактических мерах. Также убедитесь, что у вас есть обратный билет — в ряде африканских стран могут поинтересоваться, когда вы планируете выехать.

Безвизовые страны Океании.

Россияне могут без визы поехать в несколько стран Океании. К таким направлениям относятся:

* Вануату (до 30 дней),



* Науру, (до 14 дней)



* Папуа-Новая Гвинея (до 60 дней),



* Самоа (до 60 дней),



* Тонга (до 30 дней),



* Фиджи (до 120 дней).

? Документы для въезда: для поездки без визы в страны Океании требуются действующий заграничный паспорт, срок действия которого должен быть не менее шести месяцев с даты въезда, подтверждение обратного билета или дальнейшего маршрута, доказательство наличия достаточных средств для пребывания в стране (может понадобиться банковская выписка или наличные).

Имейте в виду, что медицинская инфраструктура на мелких островах ограничена. Также проверьте санитарные правила: например, ввоз некоторых продуктов или растений на острова запрещен, а домашних животных можно ввезти только с особыми сертификатами.

Виза по прибытии: страны, где документ оформляют на границе.

Есть ряд стран, в которых гражданам России можно оформить визу по прибытии. Процедура въезда в них мало чем отличается от безвизовых стран, за исключением того, что за наклейку в паспорт в большинстве случаев придется заплатить. Обратите внимание, что ~правила могут меняться, поэтому перед поездкой обязательно проверьте актуальные требования на официальных сайтах консульств~.

Азия.

* Индонезия: виза на 30 дней — около $30, на месте визу можно продлить на тот же срок, загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев с момента въезда.



* Камбоджа: виза на 30 дней — $30; загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев с момента въезда. ​



* Мальдивы: виза на 30 дней предоставляется бесплатно; загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев с момента въезда. ​



* Непал: виза на 15 дней — $25, на 30 дней — $40, на 90 дней — $100; загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев с момента въезда. ​



* Шри-Ланка: электронное разрешение ETA на 30 дней — бесплатно для граждан России; загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев с момента прибытия.

Ближний Восток.

* Иордания: виза на один месяц, стоимость разрешения (около $60) оплачивается в местной валюте по прибытии.



* Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ): до 30 дней, стоимость: бесплатно.



* Катар: срок пребывания — до 30 дней, стоимость: бесплатно.





* Иран: нужно заранее подать электронную заявку на сайте МИД Ирана, указав местом получения визы аэропорт прибытия. Обычно визу дают на 30 дней, стоимость: около €70, оплачивается наличными при въезде.

* Бахрейн: виза действует 14 дней с возможностью продления еще на 14 дней; стоимость составляет пять бахрейнских динаров (около $13). ​Оплата производится в национальной валюте по прибытии.

Африка.

* Габон: виза на 90 дней — €70; загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев с даты въезда. ​



* Египет: виза на 30 дней — $25; загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев с момента въезда. ​



* Кения: виза на 90 дней — $30; нужно заранее оформить онлайн электронное разрешение на въезд, загранпаспорт должен быть действителен до окончания поездки. ​



* Мадагаскар: виза на 30 дней — €35, на 60 дней — €40, на 90 дней — €50; загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев с момента въезда. ​



* Мозамбик: виза на 30 дней — $50; загранпаспорт должен быть действителен на момент въезда. ​



* Сенегал: виза на срок до 90 дней, актуальную стоимость стоит уточнить отдельно.



* Сьерра-Леоне: нужно заранее оформить электронное разрешение, стоимость и сроки стоит уточнить отдельно; загранпаспорт должен быть действителен на момент въезда. ​



* Танзания: виза на 90 дней — $50; загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев с момента въезда.



* Того: виза на 7 дней с возможностью продления до 90 дней — $20; загранпаспорт должен быть действителен на момент въезда. ​



* Уганда: виза на 90 дней — $50; загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев с момента въезда.

Океания.

* Палау: виза на 30 дней предоставляется по прибытии; загранпаспорт должен быть действителен не менее шести месяцев с момента въезда. ​

В какие страны можно въехать по российскому паспорту.

С некоторыми странами у России есть особые соглашения, позволяющие гражданам РФ въезд по внутреннему паспорту. Так, без загранпаспорта можно посетить:



* Абхазию,



* Армению,



* Белоруссию,



* Казахстан,



* Киргизию,



* Южную Осетию.

Советы самостоятельным путешественникам.

* Проверьте срок действия паспорта перед поездкой.



* Всегда оформляйте медицинскую страховку.



* Имейте при себе обратный билет и бронь отеля или подтверждение места проживания.



* Уточняйте заранее наличие прямых рейсов или маршрутов с пересадками.



* Имейте наличную валюту, поскольку банковские карты российских банков не работают в большинстве зарубежных стран.



* Учтите возможные региональные ограничения и особенности.

Помните, отправляясь в новую страну, стоит изучить ее культурные и климатические особенности.

В Азии готовьтесь к отличиям в менталитете и традициях: уважайте местные обычаи (например, правила посещения культовых объектов, требования к одежде в мусульманских странах), торгуйтесь на рынках и будьте внимательны на дорогах — движение может быть хаотичным.

В Латинской Америке основным языком является испанский, и зачастую местные жители владеют английским — выручат переводчик или разговорник. Климат там тропический или субтропический, позаботьтесь о защите от солнца и насекомых.

В Африке важна санитарная осторожность: пейте только бутилированную воду, пользуйтесь репеллентами от москитов, избегайте купания в пресных водоемах, если не уверены в их безопасности.

Также во многих странах Африки и Латинской Америки уровень уличной преступности выше, чем в Европе, поэтому храните документы и деньги в сейфе отеля, не демонстрируйте на людях крупные суммы и дорогостоящую технику.