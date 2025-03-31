Вышел сериал Гая Ричи «Гангстерленд» с Томом Харди

Для Ричи вся эта криминальная возня, понятно, хлеб насущный — он со своим бодреньким стильком тут как рыба в воде. В целом можно предположить, откуда растут уши у местных диалогов о рыбалке и дядюшках-педофилах с участием Броснана, дискуссий про овсяное молоко и едких панчей героини Хелен Миррен (которая также изображает матриарха могущественного семейства в соседнем сериале на стриминге Paramount+ — «1923», очередном ответвлении «Йеллоустона»). Тем более Гарри да Соуза — абсолютно ричиевский герой, хотя бы в силу того, что по долгу службы беспрерывно перемещается между пышными английскими особняками и грязными подворотнями, то есть ровно теми пространствами, что интересуют режиссера больше всего на свете.