В Воронежской области с 1 апреля стартует весенний призыв

Призывают в армию мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Возрастной порог увеличен с 2024 года. После вручения повестки призывнику дают 20 дней на явку в военкомат. За неявку без уважительной причины предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей. Кроме того, могут ввести ограничения — запреты на регистрацию транспорта, оформление ИП, сделки с недвижимостью, на получение кредитов и займов.