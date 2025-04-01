В Воронежской области с 1 апреля стартует весенний призыв

Во вторник, 1 апреля, в Воронежской области, как и в других регионах нашей страны, стартует весенний призыв. Закончится он 15 июля. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.
В Воронежской области началась рассылка повесток. Часть из них приходит через «Госуслуги». Уведомление, появившееся в личном кабинете, считается врученным даже без открытия. Поэтому нашим землякам призывного возраста, пользующихся «Госуслугами», нужно чаще заглядывать в них.
Призывают в армию мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Возрастной порог увеличен с 2024 года. После вручения повестки призывнику дают 20 дней на явку в военкомат. За неявку без уважительной причины предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей. Кроме того, могут ввести ограничения — запреты на регистрацию транспорта, оформление ИП, сделки с недвижимостью, на получение кредитов и займов.
Отсрочку предоставляют студентам, либо в связи с состоянием здоровья или необходимости ухаживать за родственником. Естественно, нужно будет предъявить подтверждающие право на ее получение документов.