Минтруда пояснило, могут ли работодатели платить в месяц 50 белорусских рублей

О том, имеет ли право наниматель предлагать потенциальным работникам заработную плату в 50−70 белорусских рублей ежемесячно, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения Беларуси.
Как пояснили в профильном ведомстве, трудовое законодательство Беларуси предусматривает возможность приема работника на работу в разных форматах: во-первых, на неполный рабочий день, во-вторых, на неполную рабочую неделю, иначе говоря, на неполное рабочее время.
Речь идет о том, что такой работник будет трудиться по доле штатной единицы (например, 0,1, 0,25, 0,5 ставки) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени (или объема работы).
При этом зарплата таких работников (которые трудятся по режиму неполного рабочего времени) осуществляется пропорционально отработанному времени (при повременной форме оплаты труда) или в зависимости от выработки (при сдельной форме оплаты труда).
Ранее мы писали о том, что белорусская певица Галина Шишкова рассказала о здоровье после операции на ноге (тут про это и про похудание Галины сразу на 10 килограммов всего за два месяца).