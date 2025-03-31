В Крыму привели в порядок оскверненную могилу военкора Федорчака

Как рассказал коллега Александра, родные и близкие, коллеги и друзья погибшего журналиста очистили могилу от углей и сожженных венков, на ней разместили свежие цветы и венки, портрет в траурной рамке погибшего журналистам, поставили новый крест, который освятил благочинный, настоятель храма Иверской иконы Божией Матери в поселке Нижнегорский, где отпевался Федорчак, протоиерей Александр Похожай. Отец Александр призвал помолиться за души тех, кто совершил бесчинство, так как «они не ведают что творят, дабы Господь их вразумил и привел на путь покаяния».