Сильные дожди пройдут на юго-востоке Беларуси — оранжевый уровень опасности

Днем 1 апреля (вторник) по юго-востоку республики ожидаются сильные дожди.
Отмечается, что, в частности, проблемы из-за осадков могут возникнуть в Гомельской и Могилевской областях, вероятность дождя — до 90%. При этом на Гомельщине температура воздуха днем составит от +8 до +10°C, а на Могилевщине от +10 до +12°C. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.
Что касается других регионов страны, то, по прогнозам, вероятность дождя не выше 15%. В Минске, Бресте и Витебске будет облачно и тепло — до 14 градусов выше нуля. В Гродно ожидается облачно с прояснениями и до плюс 16-ти.