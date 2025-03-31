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Сильные дожди пройдут на юго-востоке Беларуси — оранжевый уровень опасности

МИНСК, 31 мар — Sputnik. Синоптики предупредили о неблагоприятном явлении природы — во вторник на юго-востоке Беларуси ожидаются сильные осадки.

Сейчас в Ричмонде: +24° 9 м/с 61% 753 мм рт. ст. +22°
Источник: Sputnik.by

Днем 1 апреля (вторник) по юго-востоку республики ожидаются сильные дожди.

сказано в сообщении на сайте Белгидромета

Отмечается, что, в частности, проблемы из-за осадков могут возникнуть в Гомельской и Могилевской областях, вероятность дождя — до 90%. При этом на Гомельщине температура воздуха днем составит от +8 до +10°C, а на Могилевщине от +10 до +12°C. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.

Что касается других регионов страны, то, по прогнозам, вероятность дождя не выше 15%. В Минске, Бресте и Витебске будет облачно и тепло — до 14 градусов выше нуля. В Гродно ожидается облачно с прояснениями и до плюс 16-ти.