Сильные дожди пройдут на юго-востоке Беларуси — оранжевый уровень опасности

Отмечается, что, в частности, проблемы из-за осадков могут возникнуть в Гомельской и Могилевской областях, вероятность дождя — до 90%. При этом на Гомельщине температура воздуха днем составит от +8 до +10°C, а на Могилевщине от +10 до +12°C. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.