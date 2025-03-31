В Госдуме ответили на вопрос о повышении пенсионного возраста

Глава Росмолодежи Григорий Гуров 20 марта сообщил, что на законодательном и исполнительном уровне вопрос повышения возраста молодежи не поднимается. К своему сообщению в соцсетях он прикрепил комментарий руководителя АНО «Семья и родина», члена комиссии Госсовета РФ по направлению «Семья» Натальи Локтевой о дискуссиях по поводу повышения возраста молодежи до 40 лет. В понедельник министр здравоохранения России Михаил Мурашко поддержал предложение повысить возраст молодежи.