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В Госдуме ответили на вопрос о повышении пенсионного возраста

Депутат Нилов: повышение пенсионного возраста не обсуждается в Госдуме.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Повышение пенсионного возраста не обсуждается в комитете Госдумы по соцполитике, вряд ли в правительстве России сейчас стоит этот вопрос, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Ни законопроектов, ни обсуждений в рамках комитета никакого нет. Мне неизвестно, я сомневаюсь, что вообще в правительстве этот вопрос стоит», — сказал агентству Нилов.

Глава комитета добавил, что никаких предпосылок или оснований для законодательной корректировки пенсионного возраста на данный момент нет.

«Это отдельные… рассуждения депутатов», — уточнил Нилов.

По словам председателя комитета по соцполитике, не стоит связывать повышение пенсионного возраста с предложением о повышении возраста молодежи. Тем не менее Нилов согласился с предложением о повышении возраста молодежи.

Глава Росмолодежи Григорий Гуров 20 марта сообщил, что на законодательном и исполнительном уровне вопрос повышения возраста молодежи не поднимается. К своему сообщению в соцсетях он прикрепил комментарий руководителя АНО «Семья и родина», члена комиссии Госсовета РФ по направлению «Семья» Натальи Локтевой о дискуссиях по поводу повышения возраста молодежи до 40 лет. В понедельник министр здравоохранения России Михаил Мурашко поддержал предложение повысить возраст молодежи.