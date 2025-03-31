В Госдуме ответили на вопрос о повышении пенсионного возраста

«Ни законопроектов, ни обсуждений в рамках комитета никакого нет. Мне неизвестно, я сомневаюсь, что вообще в правительстве этот вопрос стоит», — сказал агентству Нилов.
Глава комитета добавил, что никаких предпосылок или оснований для законодательной корректировки пенсионного возраста на данный момент нет.
«Это отдельные… рассуждения депутатов», — уточнил Нилов.
По словам председателя комитета по соцполитике, не стоит связывать повышение пенсионного возраста с предложением о повышении возраста молодежи. Тем не менее Нилов согласился с предложением о повышении возраста молодежи.
Глава Росмолодежи Григорий Гуров 20 марта сообщил, что на законодательном и исполнительном уровне вопрос повышения возраста молодежи не поднимается. К своему сообщению в соцсетях он прикрепил комментарий руководителя АНО «Семья и родина», члена комиссии Госсовета РФ по направлению «Семья» Натальи Локтевой о дискуссиях по поводу повышения возраста молодежи до 40 лет. В понедельник министр здравоохранения России Михаил Мурашко поддержал предложение повысить возраст молодежи.