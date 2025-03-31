Ученые создали нейроинтерфейс, читающий мысли паралитиков

Нейрофизиологи имплантировали в ее мозг набор из 253 электродов и попросили женщину представить, что она вслух произносит набор из 1024 наиболее часто употребляемых слов. В это же время исследователи отслеживали то, как меняется активность ее двигательной коры и размечали записанные данные для их использования в качестве базы данных для обучения системы ИИ, построенной на базе так называемых RNN-T нейросетей, применяемых для перевода онлайн-трансляций.