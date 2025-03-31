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В Москве имя Максим вошло в топ-3 популярных для детей

Для девочек самым популярным стало имя Анна.

Источник: Freepik

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Анна и Михаил стали самыми популярными именами для детей в Москве с начала 2025 года, в топ-3 попало также имя Максим. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного управления ЗАГС.

«Интересно, что в мужском рейтинге произошли перестановки! Если Михаил и Александр сохранили свои позиции, то имя Максим вырвалось на третье место, подвинув Льва на шестую строчку. А еще в топ-10 вернулось имя Роман, поднявшись с 12-го места в прошлом году», — говорится в сообщении.

В 2024 году на первом месте в рейтинге самых популярных было имя Михаил, на втором — Александр, а на третьем — Лев. Девочек чаще всего называли София, Анна и Мария.

Отмечается, что теперь в рейтинге для девочек имя Анна на первом месте, а София переместилась на третью строчку. Второе место заняло имя Мария. В целом топ-10 женских имен практически не изменился по сравнению с 2024 годом.