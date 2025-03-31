В Москве имя Максим вошло в топ-3 популярных для детей

«Интересно, что в мужском рейтинге произошли перестановки! Если Михаил и Александр сохранили свои позиции, то имя Максим вырвалось на третье место, подвинув Льва на шестую строчку. А еще в топ-10 вернулось имя Роман, поднявшись с 12-го места в прошлом году», — говорится в сообщении.