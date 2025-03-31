Житель Запорожья осужден в Ростовской области за помощь «Азову»*

Южный окружной военный суд в Ростовской области вынес приговор гражданину Украины Станиславу Руденко, признав его виновным в содействии террористической деятельности. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 31 марта.
Как установил суд, с ноября 2023 года по июль 2024 года Руденко, проживающий в Запорожской области, перевел около 5 тысяч гривен (почти 12 тысяч рублей) украинскому военизированному националистическому объединению «Азов»*, деятельность которого запрещена в России. Эти деньги предназначались для приобретения FPV-дронов, которые планировалось использовать против Вооруженных Сил Российской Федерации.
Учитывая представленные прокуратурой доказательства, суд приговорил Руденко к 10 годам лишения свободы. Первые три года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима.
* «Азов» — Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.