Житель Запорожья осужден в Ростовской области за помощь «Азову»*

Как установил суд, с ноября 2023 года по июль 2024 года Руденко, проживающий в Запорожской области, перевел около 5 тысяч гривен (почти 12 тысяч рублей) украинскому военизированному националистическому объединению «Азов»*, деятельность которого запрещена в России. Эти деньги предназначались для приобретения FPV-дронов, которые планировалось использовать против Вооруженных Сил Российской Федерации.