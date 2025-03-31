В Совфеде оценили инициативу о повышении возраста молодежи

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов 29 марта отметил, что возраст молодежи в России может быть увеличен до 40 лет на законодательном уровне. Парламентарий отметил, что, согласно действующей классификации возрастных групп по версии ВОЗ, возраст молодежи варьируется от 18 до 44 лет, средний возраст — от 45 до 59 лет, а возраст пожилых — от 75 до 90 лет. В понедельник министр здравоохранения России Михаил Мурашко поддержал предложение повысить возраст молодежи. По его словам, оно вполне рационально. В настоящее время в России молодежью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.