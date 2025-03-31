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Москвичей предупредили о сильных осадках и ветре 1 и 2 апреля

Ожидаются осадки до 27 миллиметров и ветер с порывам до 14 метров в секунду.

Сейчас в Ричмонде: +24° 9 м/с 61% 753 мм рт. ст. +22°
Источник: Агентство «Москва»

В период с 1 по 2 апреля в столице ожидаются осадки до 27 миллиметров и ветер с порывам до 14 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

В связи с этим ведомство порекомендовало водителям значительно снизить скорость движения, а также увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств во время управления транспортом в неблагоприятных погодных условиях.

Кроме того, следует избегать внезапных маневров — перестроений, обгонов, опережений, а также парковать автомобиль вдали от деревьев, указано в сообщении.

Пешеходам необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, не оставлять без присмотра детей, быть внимательными и осторожными, подчеркнули в министерстве.

Горожанам напомнили, что при необходимости следует звоните по телефонам 101 или 112, или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637−31−01.

«Берегите себя и своих близких», — заключили в МЧС.

Между тем 31 марта стало самым теплым днем в Москве с начала года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, днем базовая метеостанция ВДНХ зафиксировала в столице 14 градусов тепла.

При этом ночью 5 и 6 апреля столбик термометра в Москве опустится до минус 4 градусов, предупреждал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец не исключает, что из-за похолодания 5 и 6 апреля, а также на следующей неделе в Москве выпадут смешанные осадки — дождь и мокрый снег.