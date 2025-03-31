Москвичей предупредили о сильных осадках и ветре 1 и 2 апреля

В период с 1 по 2 апреля в столице ожидаются осадки до 27 миллиметров и ветер с порывам до 14 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.
В связи с этим ведомство порекомендовало водителям значительно снизить скорость движения, а также увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств во время управления транспортом в неблагоприятных погодных условиях.
Кроме того, следует избегать внезапных маневров — перестроений, обгонов, опережений, а также парковать автомобиль вдали от деревьев, указано в сообщении.
Пешеходам необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, не оставлять без присмотра детей, быть внимательными и осторожными, подчеркнули в министерстве.
Горожанам напомнили, что при необходимости следует звоните по телефонам 101 или 112, или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве
«Берегите себя и своих близких», — заключили в МЧС.
Между тем 31 марта стало самым теплым днем в Москве с начала года, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, днем базовая метеостанция ВДНХ зафиксировала в столице 14 градусов тепла.
При этом ночью 5 и 6 апреля столбик термометра в Москве опустится до минус 4 градусов, предупреждал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец не исключает, что из-за похолодания 5 и 6 апреля, а также на следующей неделе в Москве выпадут смешанные осадки — дождь и мокрый снег.