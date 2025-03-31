«Белорусы поддерживают данную меру особенно в отношении нетрезвых водителей». Глава Госавтоинспекции высказался о случаях погони со стрельбой

Начальник главного управления Госавтоинспекции МВД Беларуси Виктор Ротченков прокомментировал случаи преследования нарушителей и остановку некоторых авто со стрельбой. Тема была затронута в интервью на «Беларусь 1».
Прежде всего, глава ГАИ заметил, что в Беларуси случаи преследования гаишниками авто происходят практически еженедельно. Ротченков обратил внимание, что сотрудник Госавтоинспекции, подавая жест об остановке, не всегда знает, почему именно не остановился водитель.
— Это могут быть случаи от очень злостного преступника до пьяного водителя. А бывают случаи, когда человек просто растерялся, — прокомментировал он.
Глава ГАИ сказал, что порой белорусы начинают скрываться из-за того, что на авто не пройден гостехосмотр, и нет допуска к дорожному движению. Есть факты, когда человек начинает скрываться, считая, что может притвориться, что не понял жест об остановке, а при преследовании сразу останавливаются.
Однако в ГАИ преследует цель неотвратимости наказания, поэтому, чаще всего, водителя «ведут» сразу с момента, когда он не выполнил требования об остановке.
Также неединичные случаи, когда сотрудники ГАИ после погони, остановив водителя, сразу даже и могут понять, почему он скрывался.
— Водитель трезвый, документы в порядке, а потом выясняется, что за 15 минут до погони он совершил какое-то преступление, — отметил глава ГАИ республики.
Что касается остановки ТС со стрельбой, то использование оружия сотрудниками ГАИ в Беларуси четко регламентировано законом об органах внутренних дел, где определены условия, когда может использоваться оружие.
— Нет таких фактов, чтобы когда-либо сотрудник нарушил закон, используя оружие для остановки транспортных средств, — прокомментировал Ротченков.
Но еще начальник Госавтоинспекции заметил, что белорусы поддерживают меру, когда гаишники со стрельбой задерживают злостного нарушителя во время погони.
— Оценивая в СМИ комментарии после погони со стрельбой, мы видим, что и белорусское общество поддерживает данную меру особенно в отношении нетрезвых водителей, — уточнил он.
А резюмируя, глава ГАИ констатировал, что все же в динамике таких фактов становится меньше.
Также общие номерные знаки без региона появятся в Беларуси: «Три цифры и четыре буквы».
А еще ГАИ сообщила, что в Беларуси выплаты по европротоколу отвяжут от евро и увеличат в два раза.