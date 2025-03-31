«Белорусы поддерживают данную меру особенно в отношении нетрезвых водителей». Глава Госавтоинспекции высказался о случаях погони со стрельбой

Глава ГАИ сказал, что порой белорусы начинают скрываться из-за того, что на авто не пройден гостехосмотр, и нет допуска к дорожному движению. Есть факты, когда человек начинает скрываться, считая, что может притвориться, что не понял жест об остановке, а при преследовании сразу останавливаются.