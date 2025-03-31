В Ростове устранили последствия атаки беспилотника в Пролетарском районе

Мэр города Александр Скрябин сообщил о завершении восстановительных работ на улице Горсоветская, 49/1, где ранее произошло падение беспилотника. Об этом глава Ростова-на-Дону сообщил на своей странице в социальной сети 31 марта.
По данным районной администрации, в 15 квартирах заменены окна. В наиболее пострадавшей квартире отремонтировали фасад, восстановили кирпичную кладку, утеплили зону повреждения и заказали новые стеклопакеты.
Горожанам оказали материальную поддержку: 38 пострадавшим выделили 570 тыс. рублей из городского резерва. Еще четверо получили по 300 тыс. рублей в качестве компенсации за утраченное имущество первой необходимости.