Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове устранили последствия атаки беспилотника в Пролетарском районе

Александр Скрябин сообщил о завершении восстановительных работ на улице Горсоветская, 49/1 в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Мэр города Александр Скрябин сообщил о завершении восстановительных работ на улице Горсоветская, 49/1, где ранее произошло падение беспилотника. Об этом глава Ростова-на-Дону сообщил на своей странице в социальной сети 31 марта.

По данным районной администрации, в 15 квартирах заменены окна. В наиболее пострадавшей квартире отремонтировали фасад, восстановили кирпичную кладку, утеплили зону повреждения и заказали новые стеклопакеты.

Горожанам оказали материальную поддержку: 38 пострадавшим выделили 570 тыс. рублей из городского резерва. Еще четверо получили по 300 тыс. рублей в качестве компенсации за утраченное имущество первой необходимости.