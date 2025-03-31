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На «Госуслугах» появится сервис, направленный на борьбу с мошенничеством

На Госуслугах с 1 апреля заработает сервис для проверки регистрации сим-карт.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. На «Госуслугах» заработает сервис, позволяющий россиянам проверить все зарегистрированные на них сим-карты, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

«Первого апреля на портале “Госуслуги” начнет работать новый сервис, позволяющий гражданам проверять все сим-карты, зарегистрированные на их имя. Планируется, что сервис поможет выявить неучтенные сим-карты, которые могут использоваться мошенниками. Проверка поможет обезопасить гражданина от ряда мошеннических схем, так что рекомендуем воспользоваться», — подчеркнули в ведомстве.

В Госдуме предупредили о возможных сбоях в первые часы и дни работы сервиса, но отметили, что технически к запуску все готово.

Ранее сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что со вторника в России начинает действовать новый закон против телефонных мошенников. Теперь на человека нельзя зарегистрировать больше 20 сим-карт, а их количество можно будет проверить на «Госуслугах».