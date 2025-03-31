На «Госуслугах» появится сервис, направленный на борьбу с мошенничеством

Ранее сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что со вторника в России начинает действовать новый закон против телефонных мошенников. Теперь на человека нельзя зарегистрировать больше 20 сим-карт, а их количество можно будет проверить на «Госуслугах».