«Ростову» забили первый гол футболисты «Акрона»

«Акрон» ведет в матче против «Ростова» в Самаре. В рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 тольяттинский «Акрон» принимает «Ростов» на стадионе «Солидарность Арена». Об этом сообщили на официальной странице донской команды. Матч начался в 18:30.