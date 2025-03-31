«Ростову» забили первый гол футболисты «Акрона»

«Акрон» ведет в матче против «Ростова» в Самаре. В рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 тольяттинский «Акрон» принимает «Ростов» на стадионе «Солидарность Арена». Об этом сообщили на официальной странице донской команды. Матч начался в 18:30.
На 33-й минуте защитник хозяев Марат Бокоев вывел свою команду вперед — 1:0. Перед этим туром «Акрон» занимал девятое место в турнирной таблице — 25 очков, а «Ростов» — восьмое. У нашей команды 30 очков. Отметим, что лидером чемпионата остается «Краснодар» с 49 очками.
Матч продолжается, и исход встречи может повлиять на расстановку сил в середине таблицы РПЛ.