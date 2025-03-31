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«Ростову» забили первый гол футболисты «Акрона»

«Акрон» — «Ростов»: противник открыл счет на 33-й минуте матча.

Источник: Комсомольская правда

«Акрон» ведет в матче против «Ростова» в Самаре. В рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 тольяттинский «Акрон» принимает «Ростов» на стадионе «Солидарность Арена». Об этом сообщили на официальной странице донской команды. Матч начался в 18:30.

На 33-й минуте защитник хозяев Марат Бокоев вывел свою команду вперед — 1:0. Перед этим туром «Акрон» занимал девятое место в турнирной таблице — 25 очков, а «Ростов» — восьмое. У нашей команды 30 очков. Отметим, что лидером чемпионата остается «Краснодар» с 49 очками.

Матч продолжается, и исход встречи может повлиять на расстановку сил в середине таблицы РПЛ.