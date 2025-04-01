Когда откроется канатная дорога Мисхор — Ай-Петри

«Открытие канатной дороги запланировано на середину апреля. Точная дата будет опубликована в ближайшие дни», — сообщили в туристическом центре.
Канатная дорога Мисхор — Ай-Петри в январе была закрыта для подготовки к новому сезону. Зимние месяцы — самые ветреные, и это время используют, чтобы тщательно подготовиться к курортному сезону. В туристическом центре уточняли, что канатная дорога проходит каждый год обязательное лицензирование и техническое обслуживание. Это необходимо для обеспечения безопасности и комфорта.
Канатную дорогу Мисхор — Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги — 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 метров. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 метра.
В 2023 году начался капитальный ремонт канатной дороги. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей.