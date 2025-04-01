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Жителей Воронежа напугала сирена в центре города

Ее услышали возле остановки «Работница».

Вечером в понедельник, 31 марта, около 19 часов жителей домов, расположенных неподалеку от остановки «Работница» на улице Ленина, и участников дорожного движения (а оно там достаточно интенсивное) изрядно встревожил вой сирены. Он звучал около минуты, а потом прекратился. Ранее ни о каких проверках систем оповещения не сообщали.

«КП-Воронеж» спросила в региональном правительстве о возможных причинах этого звука. Там сообщили, что никаких ЧП в Воронеже не было.

Между тем, некоторые острословы, услышавшие звук сирены, предположили, что кто-то спутал тревожную кнопку с простым выключателем. Хотя на самом деле смешного мало. На фоне частых объявлений авиационной опасности или сообщения о налете БПЛА любой резкий звук может плохо повлиять на впечатлительных людей, особенно пожилых и людей с заболеваниями сердца.