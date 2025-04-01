Жителей Воронежа напугала сирена в центре города

Между тем, некоторые острословы, услышавшие звук сирены, предположили, что кто-то спутал тревожную кнопку с простым выключателем. Хотя на самом деле смешного мало. На фоне частых объявлений авиационной опасности или сообщения о налете БПЛА любой резкий звук может плохо повлиять на впечатлительных людей, особенно пожилых и людей с заболеваниями сердца.