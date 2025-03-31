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Министр образования Иванец сказал, что прием в белорусские колледжи в полтора раза превышает прием в университеты

Министр образования Беларуси сказал про прием-2025 в вузы и колледжи республики.

Источник: Комсомольская правда

Министр образования Беларуси Андрей Иванец сообщил, что прием в белорусские колледжи в полтора раза превышает прием в университеты республики. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала СТВ.

Говоря о плановых цифрах приема, определенных для приближающейся вступительной кампании-2025, глава профильного ведомства привел конкретные данные.

— В этом году наши колледжи примут 67 тысяч ребят, а вузы 48 тысяч. То есть прием в наши колледжи в полтора раза превышает прием в университеты, — констатировал министр.

По словам Андрея Иванца, это стало возможно в результате последовательной деятельности, направленной на раннюю профориентацию.

Подготовка на уровне колледжа, на уровне профессионально-технического, среднего специального образования, как правило, на 75% осуществляется после девяти классов, — обобщил Иванец.

Ранее мы писали о том, что белорусские таможенники нашли нелегала из США в товарном вагоне на станции Молодечно (читать далее).