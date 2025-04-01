Новую Кузнечиху и Анкудиновку свяжет новая дорога на 3.6 км

Дорога соединит улицу Новокузнечихинскую в черте города с улицей Мира в Кстовском округе. Она будет примыкать к подъезду к деревне Анкудиновка от Восточного подъезда к областному центру.
Проект новой магистрали предусматривает четырехполосное движение с расчетной скоростью до 60 км/ч. Пропуская способность дороги составит около 700 автомобилей в час. По обе стороны будут обустроены велосипедные дорожки и пешеходные тротуары.
Ранее мы писали о том, что 41 млн рублей выделят городские власти на ремонт Канавинского моста.