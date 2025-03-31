Синтезирован антибиотик против резистентного стафилококка

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Специалисты двух вузов и двух институтов Российской академии наук представили антибиотик нового класса, способный справиться с метициллин-резистентным золотистым стафилококком. Об этом сообщили в пресс-службе Московского физико-технического института (МФТИ).
«Лекарственный кандидат BX-SI043 продемонстрировал хорошие результаты в токсикологических испытаниях как на клетках, так и на животных. Помимо сильной антибактериальной активности он показал высокий индекс селективности, что означает, что антибиотик действует целенаправленно на бактериальные клетки и малотоксичен для клеток животных и человека», — отметили в пресс-службе.
Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus), как напомнили в пресс-службе, — это бактерия, которая вызывает широкий спектр заболеваний, включая кожные инфекции, пневмонию, инфекции кровотока. Лечение инфекций, вызванных золотистым стафилококком, становится все более сложным из-за появления устойчивых штаммов, таких как метициллин-резистентный стафилококк (MRSA).
По словам авторов исследования, наличие двух функциональных групп в разрабатываемых антибиотиках позволяет предположить гибридный механизм действия, благодаря которому они эффективно преодолевают бактериальную устойчивость.
«Исследование велось два года. В нашей статье мы описываем синтез оригинальной библиотеки из 22 триазеноиндолов, обладающих высокой активностью в отношении широкого спектра клинических изолятов метициллин-резистентного золотистого стафилококка с множественной лекарственной устойчивостью», — рассказал один из авторов работы, директор Физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ Денис Кузьмин.
В работе принимали участие сотрудники МФТИ, Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Минздрава РФ, Института биоорганической химии им. Шемякина и Овчинникова РАН и Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН. Результаты опубликованы в авторитетном научном журнале International Journal of Molecular Sciences.