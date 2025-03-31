Синтезирован антибиотик против резистентного стафилококка

«Лекарственный кандидат BX-SI043 продемонстрировал хорошие результаты в токсикологических испытаниях как на клетках, так и на животных. Помимо сильной антибактериальной активности он показал высокий индекс селективности, что означает, что антибиотик действует целенаправленно на бактериальные клетки и малотоксичен для клеток животных и человека», — отметили в пресс-службе.