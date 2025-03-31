В Крыму подожгли могилы военкора Федорчака и трех бойцов СВО

В ночь на 31 марта неизвестные подожгли захоронения военного корреспондента Александра Федорчака и троих участников спецоперации на кладбище в поселке Нижнегорский. Об этом сообщили наши коллеги из «КП — Крым» со ссылкой на главу районной администрации Антона Кравец.