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В Крыму подожгли могилы военкора Федорчака и трех бойцов СВО

В Крыму вандалов, которые подожгли могилы, разыскивает полиция.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 31 марта неизвестные подожгли захоронения военного корреспондента Александра Федорчака и троих участников спецоперации на кладбище в поселке Нижнегорский. Об этом сообщили наши коллеги из «КП — Крым» со ссылкой на главу районной администрации Антона Кравец.

— Вандалы совершили поджог могил героев. На месте работают правоохранительные органы, устанавливаются все обстоятельства и личности причастных, — заявил чиновник.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над местами захоронения. Расследование ведут МВД и Следственный комитет.

Власти призывают граждан содействовать следствию и помочь в поисках злоумышленников.