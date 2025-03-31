Министр образования Иванец сказал, что изменится во вступительной кампании в белорусские вузы в 2025

— Чтобы разгрузить наши университеты, для того чтобы родители и абитуриенты были уверены, что в назначенное время, в назначенный день они могут спокойно приехать, без единого человека в очереди подать документы, спокойно готовиться к экзаменам, — акцентировал Иванец.