Министр образования Иванец сказал, что изменится во вступительной кампании в белорусские вузы в 2025

Министр образования Андрей Иванец сказал, что изменится во вступительной кампании в белорусские вузы в 2025 году. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала СТВ.
По словам главы профильного ведомства, основной вектор заключается в том, чтобы сделать вступительную кампанию еще более комфортной. Одно из главных новшеств — введение электронной очереди для подачи документов в университеты Беларуси. Эта новация имеет сразу несколько целей.
— Чтобы разгрузить наши университеты, для того чтобы родители и абитуриенты были уверены, что в назначенное время, в назначенный день они могут спокойно приехать, без единого человека в очереди подать документы, спокойно готовиться к экзаменам, — акцентировал Иванец.
Что касается сроков проведения вступительной кампании, то и для целевиков, и для бюджетников, и для платников они остаются едиными.
Кроме этого, в ходе вступительной кампании-2025 количество бюджетных вырастет на 400. Сделано это будет за счет будущих медиков, педагогов и специалистов инженерного профиля.
Ранее мы писали о том, что министр образования Иванец сказал, что прием в белорусские колледжи в полтора раза превышает прием в университеты (тут про это).