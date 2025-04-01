Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курортный сезон на Черном море состоится в полную силу — Онищенко

СИМФЕРОПОЛЬ 31 мар — РИА Новости Крым. Курортный сезон на черноморском побережье России в этом году состоится в полную силу. Такое мнение на пресс-конференции «Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом» высказал академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

Источник: РИА "Новости"

«Самое главное сейчас — очистить побережье, навести там порядок. Волонтеры делают большую работу. И задача, в том числе и СМИ — помочь им в этом», — сказал Онищенко в комментарии РИА Новости Крым.

Также он уточнил, что большая работа сейчас идет и в море. Мазут, который все еще остается в акватории, консервируют.

Об этом ранее также сообщал и министр транспорта России Роман Старовойт. Он уточнил, что обломки потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров «Волгонефть» планируют накрыть спецконструкциями до наступления осенних штормов.

«В первую очередь — временная локализация и накрытие этих обломков ящиками. Далее — нагрев танков и удаление мазута. После — поднятие, вывоз самих обломков на берег и демонтаж», — уточнил министр транспорта РФ.