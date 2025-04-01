Курортный сезон на Черном море состоится в полную силу — Онищенко

«Самое главное сейчас — очистить побережье, навести там порядок. Волонтеры делают большую работу. И задача, в том числе и СМИ — помочь им в этом», — сказал Онищенко в комментарии РИА Новости Крым.
Также он уточнил, что большая работа сейчас идет и в море. Мазут, который все еще остается в акватории, консервируют.
Об этом ранее также сообщал и министр транспорта России Роман Старовойт. Он уточнил, что обломки потерпевших крушение в Керченском проливе танкеров «Волгонефть» планируют накрыть спецконструкциями до наступления осенних штормов.
«В первую очередь — временная локализация и накрытие этих обломков ящиками. Далее — нагрев танков и удаление мазута. После — поднятие, вывоз самих обломков на берег и демонтаж», — уточнил министр транспорта РФ.