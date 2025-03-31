На «Госуслугах» с 1 апреля заработает сервис «Сим-карты»

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Сервис «Сим-карты», с помощью которого можно будет увидеть, сколько и каких абонентских номеров зарегистрировано на одного человека у операторов, станет доступен на портале госуслуг 1 апреля в 20:00 мск. Об этом говорится в сообщении Минцифры РФ.
«Уже завтра, 1 апреля, в 20:00 пользователям “Госуслуг” станет доступен сервис “Сим-карты”. Вы сможете увидеть в личном кабинете, сколько и каких абонентских номеров зарегистрировано на вас у операторов. Это избавит от необходимости обращаться к каждому из них, чтобы убедиться, что на ваше имя не оформлены “серые” sim-карты», — сказано в сообщении.
Кроме того, согласно сообщению, с 1 апреля операторы не смогут оформить более 20 sim-карт гражданину России и более 10 sim-карт — иностранцу. Если число sim-карт уже превышает эти лимиты, нужно отказаться от лишних. Так, отказаться россиянам необходимо до 1 ноября, а всем иностранцам — до 1 июля. «Меры необходимы для того, чтобы злоумышленники не могли оформлять sim-карты для массовых обзвонов», — добавили в министерстве.
Вместе с тем министерство отмечает, что если оператор уже подключился к дополнительному функционалу, станет возможным в несколько кликов заблокировать лишние или подозрительные siim-карты либо приостановить обслуживание по ним.