На «Госуслугах» с 1 апреля заработает сервис «Сим-карты»

Кроме того, согласно сообщению, с 1 апреля операторы не смогут оформить более 20 sim-карт гражданину России и более 10 sim-карт — иностранцу. Если число sim-карт уже превышает эти лимиты, нужно отказаться от лишних. Так, отказаться россиянам необходимо до 1 ноября, а всем иностранцам — до 1 июля. «Меры необходимы для того, чтобы злоумышленники не могли оформлять sim-карты для массовых обзвонов», — добавили в министерстве.