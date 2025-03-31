Белорусский биатлонист Тулатин получил условную дисквалификацию за стычку с россиянином Сидоровым на чемпионате РФ в Ханты-Мансийске

Белорусский биатлонист Иван Тулатин получил условную дисквалификацию за стычку с россиянином Евгением Сидоровым на чемпионате РФ в Ханты-Мансийске. Соответствующая информация появилась на специализированном ресурсе sport5.by.
Отметим, что в ходе последнего этапа чемпионата России, который проходил в Ханты-Мансийске, белорусский биатлонист Иван Тулатин зацепил российского визави Евгения Сидорова. Иван Тулатин, в конечном счете, финишировал на восьмой позиции. После финиша перепалка спортсменов переросла в стычку, а члену белорусской команды Дмитрию Лазовскому даже пришлось растаскивать эмоциональных спортсменов.
По решению арбитров и Иван Тулатин, и Евгений Сидоров получили условную дисквалификацию, это означает, что если подобный случай повторится еще раз, то они будут дисквалифицированы в будущих гонках.
Министр образования Иванец сказал, что изменится во вступительной кампании в белорусские вузы в 2025 (тут про это).