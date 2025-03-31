В работе Steam произошел сбой

Самыми распространенными проблемами, с которыми столкнулись пользователи, стали загрузка приложения и сайта, а также трудности со входом в личный кабинет. Больше всего жалоб поступило от пользователей из Уральского федерального округа — Свердловской, Челябинской областей, Тюмени и Ханты-Мансийского автономного округа.