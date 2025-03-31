В Железноводске будут отлавливать беспризорных собак даже с ошейниками

Ранее группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение в ГД законопроект, которым предлагалось исключить норму о возврате бродячих животных в окружающую среду после отлова, вакцинации и стерилизации. Владельцев приютов предлагается обязать содержать животное до наступления предельного срока его содержания. Проектом предполагалось, что в случае истечения срока содержания животного в приюте его нужно будет умерщвлять. В настоящее время такие меры применяются только в случае установленной специалистом неизлечимой болезни или травмы животного, приносящей ему страдания.