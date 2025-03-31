Более 10 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана в Сочи

«Сегодня вечером, 31 марта, в районе аэропорта Сочи наблюдается густой туман. Непростые для выполнения полетов метеорологические условия оказали влияние на работу воздушной гавани. По данным на 20:00 мск, 14 самолетов, совершавших рейсы в Сочи, “ушли” на запасные аэродромы. Соответственно задерживаются рейсы на вылет», — сообщило ведомство.