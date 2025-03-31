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Более 10 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана в Сочи

Росавиация: 14 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за густого тумана в Сочи.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Густой туман наблюдается в районе аэропорта Сочи, 14 самолетов ушли на запасные аэродромы, рейсы на вылет задерживаются, сообщила Росавиация.

«Сегодня вечером, 31 марта, в районе аэропорта Сочи наблюдается густой туман. Непростые для выполнения полетов метеорологические условия оказали влияние на работу воздушной гавани. По данным на 20:00 мск, 14 самолетов, совершавших рейсы в Сочи, “ушли” на запасные аэродромы. Соответственно задерживаются рейсы на вылет», — сообщило ведомство.

Все службы аэропорта работают в усиленном режиме, задействован дополнительный персонал, для максимально возможного оперативного обслуживания самолетов и пассажиров в условиях сильного тумана.

Специалисты Росавиации и Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ (Госкорпорации по ОрВД) усилили мониторинг за работой воздушного транспорта на Юге России.

В случае задержек рейсов авиакомпании должны оказывать пассажирам услуги в рамках федеральных авиационных правил. Они регламентируют в том числе предоставление напитков и питания, организацию размещения пассажиров в гостинице.