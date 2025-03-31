«Ростов» одержал победу над «Акроном» в напряженном матче РПЛ

В Самаре на стадионе «Солидарность Арена» завершился поединок 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Акроном» и «Ростовом». Игра состоялась 31 марта в 18:30. Об этом сообщили на официальной странице желто-синих. На 33-й минуте матча защитник команды противника Марат Бокоев открыл счет. Затем Максим Осипенко сравнял. На 62-й минуте нападающий «Ростова» Мохеби забил еще один год, позже защитник Умар Сакоувеличил отрыв.