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«Ростов» одержал победу над «Акроном» в напряженном матче РПЛ

Футболисты «Ростова» разгромили команду «Акрон».

Источник: Комсомольская правда

В Самаре на стадионе «Солидарность Арена» завершился поединок 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Акроном» и «Ростовом». Игра состоялась 31 марта в 18:30. Об этом сообщили на официальной странице желто-синих. На 33-й минуте матча защитник команды противника Марат Бокоев открыл счет. Затем Максим Осипенко сравнял. На 62-й минуте нападающий «Ростова» Мохеби забил еще один год, позже защитник Умар Сакоувеличил отрыв.

Под конец игры команда противника забила гол, однако это не спасло ситуацию. Матч завершился со счетом 2:3.