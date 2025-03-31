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Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за приближающейся непогоды, свыше 70% месячной нормы осадков может выпасть в столице 1 и 2 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Сейчас в Ричмонде: +27° 8 м/с 48% 751 мм рт. ст. +22°
Источник: © РИА Новости

«По экстренному сообщению метеорологов, 1 и 2 апреля в столице ожидается сильный дождь, всего может выпасть до 27 миллиметров осадков, что составляет свыше 70 процентов месячной нормы. Непогода может сопровождаться усилением ветра с порывами до 14 метров в секунду. В связи с неблагоприятным прогнозом все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Принимаются меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания», — рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что на улицах города организовано дежурство бригад и техники ГУП «Мосводосток». Дополнительно привлечена перекачивающая техника дорожных служб и инженерных компаний.

«На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», — добавил Бирюков.