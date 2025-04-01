Авиакомпания анонсировала спецрейс в Волгоград 9 мая

В настоящее время составляется график полетов на весенне-летний период. Уже объявлено, что, начиная с 7 апреля, откроются авиарейсы в Сочи и Калининград, выполняемые воздушными судами, рассчитанными на 110 пассажиров. Эти рейсы будут совершаться с частотой дважды в неделю. Кроме того, жители Волгограда по-прежнему смогут воспользоваться авиасообщением с Казанью.