Авиакомпания анонсировала спецрейс в Волгоград 9 мая

Авиарейс по маршруту Шереметьево — Волгоград совершит «Аэрофлот».
«В этом году исполняется 80 лет Победе в Великой Отечественной войне — одному из главных событий ХХ века, ставшего символом несгибаемой воли нашего народа, — говорится в официальном сообщении авиакомпании. — 25 апреля выполним благотворительные рейсы в города-герои Минск и Мурманск, а 9 мая — в Волгоград».
Планируется, что вырученные от продажи билетов средства направят в фонд, оказывающий поддержку ветеранам.
Отметим, что в преддверии празднования 80-й годовщины Великой Победы Волгоград готовится принять значительное число туристов, ожидая существенное увеличение пассажиропотока.
В целом, волгоградский аэропорт принял в 2024 году рекордное количество пассажиров — 1 млн 682 тыс. человек, что на 7% больше, чем в 2023-м. Было выполнено свыше 21 тысячи рейсов.
В настоящее время составляется график полетов на весенне-летний период. Уже объявлено, что, начиная с 7 апреля, откроются авиарейсы в Сочи и Калининград, выполняемые воздушными судами, рассчитанными на 110 пассажиров. Эти рейсы будут совершаться с частотой дважды в неделю. Кроме того, жители Волгограда по-прежнему смогут воспользоваться авиасообщением с Казанью.
Добавим, что в последние годы Волгоградская область стала привлекательным направлением для туристов. В частности, в 2024 году регион посетили около 2 млн человек, что демонстрирует увеличение туристического потока на 9% по сравнению с предыдущим годом.