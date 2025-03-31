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Водителей Ростовской области предупредили об ухудшение погоды

Внимание, водители: В Ростовской области ожидается ухудшение погоды.

Источник: Комсомольская правда

Автомобилистов Ростовской области предупредили об ухудшении погодных условий. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по донскому региону.

Синоптики прогнозируют сильные дожди, которые могут серьезно осложнить дорожную обстановку. Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Так, нужно выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию. О правилах безопасности не стоит забывать и пешеходам.

Отметим, что осадки в Ростовской области продлятся еще несколько дней. Ранее стало известно, какой будет погода в Ростове-на-Дону на неделе 31 марта — 4 апреля. Синоптики обещают от +2 до +22, дожди, грозы и сильный ветер.