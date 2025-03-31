Первыми земледельцами из поймы Нила могли быть пришлыми мигрантами

Данный резкий переход, как отмечают ученые, не мог произойти в результате постепенного появления сельского хозяйства и перехода к оседлому образу жизни, что говорит в пользу того, что значительная часть собирателей из долины Нила была замещена во время неолитического перехода, что не произошло в соседних с ней регионах восточной Сахары. Это ставит под сомнение общепринятое представление о том, как появление земледелия и цивилизации повлияло на анатомию человека, подытожили ученые.