Первыми земледельцами из поймы Нила могли быть пришлыми мигрантами

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Ученые из США и Европы открыли первые свидетельства того, что земледелие появилось в долине Нила около 6−8 тыс. лет назад не в результате распространения этой культурной инновации среди местных охотников-собирателей, а в результате их замещения пришлыми народами. Это ставит под сомнение общепринятые представления о зарождении первых цивилизаций Земли, пишут ученые в статье, опубликованной в журнале PNAS.
«Мы получили первые однозначные свидетельства того, что во время так называемого неолитического перехода, в рамках которого человечество перешло от присваивающего к производящему хозяйству, население средней части долины Нила было фактически полностью замещено. Это говорит о том, что вариации в анатомии и устройстве зубов у охотников-собирателей и первых фермеров не были связаны только с переменой диеты и новым технологическим укладом», — пишут исследователи.
К такому выводу пришла группа европейских и американских антропологов под руководством старшего научного сотрудника Университета Бордо (Франция) Изабель Кревекер при изучении структуры эмали большого числа зубов 80 древних людей, живших в пойме Нила и в ее ближайших окрестностях примерно 16,9 — 2,3 тыс. лет назад. Сейчас эти регионы находятся как в южных регионах современного Египта, так и на севере Судана.
Как объясняют ученые, их интерес к зубам древних жителей долины Нила связан с тем, что ископаемая ДНК плохо сохраняется в останках в местных климатических условиях. Исследователи предположили, что эту проблему можно обойти, используя эмаль и дентин зубов древних жителей долины Нила в качестве своеобразной замены для ископаемой ДНК. Структура прослойки, соединяющей эмаль и дентин, сильно различается для представителей разных народов, что позволяет отличать их друг от друга.
Руководствуясь этой идеей, ученые сопоставили структуру эмали и дентина зубов обитателей регионов поймы Нила, живших в палеолите, мезолите и в разные эры неолита вплоть до неолитического перехода. Это сравнение указало на то, что структура прослойки между дентином и эмалью в зубах жителей Нубии и других регионов в среднем течении Нила резко изменилась около 7,5−8 тыс. лет назад, что также произошло на севере современного Судана в последующие несколько столетий.
Данный резкий переход, как отмечают ученые, не мог произойти в результате постепенного появления сельского хозяйства и перехода к оседлому образу жизни, что говорит в пользу того, что значительная часть собирателей из долины Нила была замещена во время неолитического перехода, что не произошло в соседних с ней регионах восточной Сахары. Это ставит под сомнение общепринятое представление о том, как появление земледелия и цивилизации повлияло на анатомию человека, подытожили ученые.