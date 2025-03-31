Сервис «Сим-карты» станет доступен на «Госуслугах» 1 апреля в 20.00 мск

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Сервис по отслеживанию зарегистрированных на абонента сим-карт заработает на «Госуслугах» 1 апреля в 20:00 мск, сообщило Минцифры в Telegram-канале.
«Уже завтра, 1 апреля, в 20.00 пользователям Госуслуг станет доступен сервис “Сим-карты”. Вы сможете увидеть в личном кабинете, сколько и каких абонентских номеров зарегистрировано на вас у операторов. Это избавит от необходимости обращаться к каждому из них, чтобы убедиться, что на ваше имя не оформлены “серые” сим-карты», — подчеркнули в ведомстве.
Там уточнили, что с 1 апреля на одного россиянина нельзя будет оформить более 20 сим-карт. При превышении этого лимита пользователю придется отказаться от лишних номеров до 1 ноября.
В ведомстве отметили, что подобные меры необходимы для того, чтобы мошенники не получали сим-карты для массовых обзвонов.
«Если ваш оператор уже подключился к дополнительному функционалу, вы сможете всего в несколько кликов заблокировать лишние или подозрительные сим-карты либо приостановить обслуживание по ним», — добавили в министерстве.
В прошлый вторник Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтениях законопроект о противодействии телефонному мошенничеству.
Правительство внесло документ на рассмотрение нижней палаты в феврале, первое чтение он прошел 18 марта. В четверг Совфед одобрил закон. При обсуждении закона спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что «большинство предложений Совета Федерации было учтено». По ее словам, область новых технологий динамично развивается, и уже за время подготовки закона появились новые риски, поэтому необходимо работать на опережение.