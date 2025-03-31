Сервис «Сим-карты» станет доступен на «Госуслугах» 1 апреля в 20.00 мск

«Уже завтра, 1 апреля, в 20.00 пользователям Госуслуг станет доступен сервис “Сим-карты”. Вы сможете увидеть в личном кабинете, сколько и каких абонентских номеров зарегистрировано на вас у операторов. Это избавит от необходимости обращаться к каждому из них, чтобы убедиться, что на ваше имя не оформлены “серые” сим-карты», — подчеркнули в ведомстве.