Разработана база цифровых двойников микробов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 марта. /ТАСС/. Специализированную базу данных о микроорганизмах разработали в Новгородском университете. В отличие от аналогичных онлайн-сервисов и электронных библиотек поисковая система имеет фильтры, благодаря которым можно задать параметры поиска и найти микроорганизмы по их характеристикам, сообщил ТАСС один из авторов проекта Михаил Логинов.
«Мы создали такую систему фильтрации, с помощью которой можно было бы быстро находить информацию, как и какой микроорганизм ведет себя в той или иной среде. Причем задать параметры этой среды можно самому. Такой подход к поиску информации может быть полезен всем, кто изучает микробиологию и ее влияние на здоровье полости рта. Например, лаборантам, которые работают над новым пребиотиком, фармкомпаниям, что изучают группы микробов и их жизнедеятельность, или ученым, кто ведет свои научные разработки и исследовательские работы», — сообщил Логинов.
Поисковая выдача разработанной системы предоставляет карточки всех цифровых двойников, подходящих под заданные критерии. В карточках можно найти данные о микробах и почитать научные статьи, аннотации и исследования о них. Для этого у разработки есть онлайн-доступ к 50 популярным базам данных и научным библиотекам наук.