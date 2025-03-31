Разработана база цифровых двойников микробов

«Мы создали такую систему фильтрации, с помощью которой можно было бы быстро находить информацию, как и какой микроорганизм ведет себя в той или иной среде. Причем задать параметры этой среды можно самому. Такой подход к поиску информации может быть полезен всем, кто изучает микробиологию и ее влияние на здоровье полости рта. Например, лаборантам, которые работают над новым пребиотиком, фармкомпаниям, что изучают группы микробов и их жизнедеятельность, или ученым, кто ведет свои научные разработки и исследовательские работы», — сообщил Логинов.