Всего к очному формату вернулись 493 школы из 587 и 443 детских сада из 565. Пушилин лично проверил готовность некоторых учебных заведений к традиционным занятиям и запросил у глав муниципалитетов отчёты о подготовке к выходу школьников на уроки.
«Везде штатная обстановка, питание организовано», — подчеркнул глава ДНР.
По словам Пушилина, некоторые школы заметно преобразились за время дистанта. Так, школу № 46 в Донецке оснастили современным оборудованием, ноутбуками, интерактивными досками и другим необходимым инвентарём.
А тем временем российские военные продолжают уверенно освобождать ДНР от украинских боевиков. Лишь за последние дни ВС РФ установили контроль над населёнными пунктами Запорожье и Днепроэнергия.