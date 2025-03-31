Ещё 35 образовательных учреждений ДНР вернулись к очным занятиям

Всего к очному формату вернулись 493 школы из 587 и 443 детских сада из 565. Пушилин лично проверил готовность некоторых учебных заведений к традиционным занятиям и запросил у глав муниципалитетов отчёты о подготовке к выходу школьников на уроки.