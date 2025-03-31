Mash: курица и кошка более полугода выживали вдвоем в Курской области

В селе Малая Локня Курской области курица и кошка более шести месяцев выживали вдвоем, пишет Mash.
По данным Telegram-канала, впоследствии животных разделили военнослужащие. Курица стала переживать и отказываться от еды. Тогда бойцы решили снова воссоединить животных. Сейчас курица и кошка «делят кров и хлеб в приюте».
Кроме того, Telegram-канал опубликовал видео их дружбы. На нем курица и кошка едят из одной миски.
Об освобождении села Малая Локня стало известно 9 марта. Населенный пункт заняли бойцы группировки войск «Север».
Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации российские военнослужащие спасли обгоревшего кота по кличке Мышка.