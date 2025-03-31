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Mash: курица и кошка более полугода выживали вдвоем в Курской области

Курица и кошка, которые выживали вдвоем в Курской области, стали жить в приюте.

Источник: Аргументы и факты

В селе Малая Локня Курской области курица и кошка более шести месяцев выживали вдвоем, пишет Mash.

По данным Telegram-канала, впоследствии животных разделили военнослужащие. Курица стала переживать и отказываться от еды. Тогда бойцы решили снова воссоединить животных. Сейчас курица и кошка «делят кров и хлеб в приюте».

Кроме того, Telegram-канал опубликовал видео их дружбы. На нем курица и кошка едят из одной миски.

Об освобождении села Малая Локня стало известно 9 марта. Населенный пункт заняли бойцы группировки войск «Север».

Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации российские военнослужащие спасли обгоревшего кота по кличке Мышка.