Подоляка: в марте Россия запустила рекордное число БПЛА «Герань»

Подоляка подчеркнул, что не только количество запусков дронов увеличилось, но и их эффективность в боевых действиях. Он отметил, что была внедрена новая тактика, которая заключается в проведении мощных ударов по одному или двум городам вместо распределения атак по всей территории, контролируемой Киевом.