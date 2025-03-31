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Подоляка: в марте Россия запустила рекордное число БПЛА «Герань»

Увеличилось не только количество запусков дронов, но и их эффективность в боевых действиях.

Источник: Аргументы и факты

В марте 2025 года Россия осуществила рекордный запуск 4 198 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань» в сторону Украины. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка на своем Telegram-канале.

Подоляка подчеркнул, что не только количество запусков дронов увеличилось, но и их эффективность в боевых действиях. Он отметил, что была внедрена новая тактика, которая заключается в проведении мощных ударов по одному или двум городам вместо распределения атак по всей территории, контролируемой Киевом.

«Но очень мощные (удары — прим.). С которыми ПВО противника справиться не могут», — добавил блогер.

Ранее российские военнослужащие ударили восемью беспилотными летательными аппаратами «Герань-2» по цеху Вооруженных сил Украины в Богодухове Харьковской области, где собирались дроны.