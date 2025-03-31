Американец спрятался в грузовой вагон и уехал из Литвы в Белоруссию

Государственный таможенный комитет Республики Беларусь сообщил о задержании американского гражданина при попытке незаконного пересечения государственной границы. Нарушитель был обнаружен в пустом вагоне железнодорожного состава, следовавшего из Литовской Республики. Как сообщает Telegram-канал таможенных органов республики, нарушителя выявили на железнодорожной станции Молодечно.