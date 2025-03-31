Американец спрятался в грузовой вагон и уехал из Литвы в Белоруссию

Государственный таможенный комитет Республики Беларусь сообщил о задержании американского гражданина при попытке незаконного пересечения государственной границы. Нарушитель был обнаружен в пустом вагоне железнодорожного состава, следовавшего из Литовской Республики. Как сообщает Telegram-канал таможенных органов республики, нарушителя выявили на железнодорожной станции Молодечно.
«Двадцатисемилетний гражданин США перемещался из Литвы в одном из порожних вагонов железнодорожного состава сообщением “Кена-Молодечно”», — передает комитет.
Согласно официальной информации, задержание иностранного гражданина было осуществлено оперативно силами таможенной тревожной группы при координации с представителями Молодечненского районного отдела внутренних дел и военизированной охраны Белорусской железной дороги.
Уточняется, что для проведения процессуальных действий нарушитель был передан пограничным властям.
Позднее представители Государственного пограничного комитета республики в разговоре с РИА Новости подтвердили факт проведения служебного расследования по данному инциденту.
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