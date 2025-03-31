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Американец спрятался в грузовой вагон и уехал из Литвы в Белоруссию

В Белоруссии задержали американца, который нелегально пересек границу.

Источник: Комсомольская правда

Государственный таможенный комитет Республики Беларусь сообщил о задержании американского гражданина при попытке незаконного пересечения государственной границы. Нарушитель был обнаружен в пустом вагоне железнодорожного состава, следовавшего из Литовской Республики. Как сообщает Telegram-канал таможенных органов республики, нарушителя выявили на железнодорожной станции Молодечно.

«Двадцатисемилетний гражданин США перемещался из Литвы в одном из порожних вагонов железнодорожного состава сообщением “Кена-Молодечно”», — передает комитет.

Согласно официальной информации, задержание иностранного гражданина было осуществлено оперативно силами таможенной тревожной группы при координации с представителями Молодечненского районного отдела внутренних дел и военизированной охраны Белорусской железной дороги.

Уточняется, что для проведения процессуальных действий нарушитель был передан пограничным властям.

Позднее представители Государственного пограничного комитета республики в разговоре с РИА Новости подтвердили факт проведения служебного расследования по данному инциденту.

Ранее KP.RU писал о пойманной группе из 16 уклонистов на границе Украины с Венгрией.