В Ростовской области сделают операции для 15 детей с челюстно-лицевыми патологиями

С 30 марта по 4 апреля в хирургическом центре инновационных технологий при Областной детской клинической больнице проводится специальная медицинская акция. В рамках международного проекта Operation Smile команда пластических и челюстно-лицевых хирургов оказывает бесплатную помощь юным пациентам. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
Врачи-волонтеры совместно со специалистами больницы проводят диагностику и хирургические вмешательства. Запланированы операции для 15 детей из различных регионов страны. Программа направлена на коррекцию врожденных челюстно-лицевых аномалий. В Ростовскую область приехали высококвалифицированные специалисты, чтобы подарить детям возможность жить полноценной жизнью.
Как отмечают организаторы, такие акции не только помогают конкретным пациентам, но и способствуют обмену профессиональным опытом между российскими и зарубежными медицинскими специалистами.