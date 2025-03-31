В Ростовской области сделают операции для 15 детей с челюстно-лицевыми патологиями

С 30 марта по 4 апреля в хирургическом центре инновационных технологий при Областной детской клинической больнице проводится специальная медицинская акция. В рамках международного проекта Operation Smile команда пластических и челюстно-лицевых хирургов оказывает бесплатную помощь юным пациентам. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.