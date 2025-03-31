МО РФ: Для прохождения военной службы весной 2025 года отправят 160 тыс. россиян

Подчеркивается, что призывная кампания никак не связана с проведением спецоперации на Украине. Это ежегодный процесс. В Минобороны России указали, что большая часть призывников сначала отправится в учебные и воинские части, а позже — в состав войск. Солдат не направят на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей для участия в спецоперации.