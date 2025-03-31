МО РФ: Для прохождения военной службы весной 2025 года отправят 160 тыс. россиян

В апреле традиционно начинается набор на весеннюю срочную службу. Этот год — не исключение. Российский лидер Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, срок исполнения: с 1 апреля по 15 июля 2025 года. Такая информация появилась на сайте официального опубликования правовой информации.
Текущему весеннему призыву подлежат граждане России в возрасте от 18 до 30 лет. Уточняется, что информация относится к жителям, не пребывающим в запасе. Всего для прохождения срочной военной службы весной отправят 160 тысяч человек.
Обнародованный документ также предписывает уволить со службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок полномочий которых истек. Указ вступает в силу с момента официального обнародования.
«Весенний призыв будет проходить во всех субъектах Российской Федерации, за исключением 54 отдельных районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненные к ним, где граждане призываются на военную службу только в осеннюю призывную кампанию», — добавили в пресс-службе Минобороны РФ.
Подчеркивается, что призывная кампания никак не связана с проведением спецоперации на Украине. Это ежегодный процесс. В Минобороны России указали, что большая часть призывников сначала отправится в учебные и воинские части, а позже — в состав войск. Солдат не направят на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей для участия в спецоперации.
Кроме того, в этом году призывников начнут отправлять к месту службы 10 апреля. Срок нахождения на учении составит 12 месяцев. Все повестки будут приходить в электронном и печатном виде.
В 2024 году на весеннюю службу в армию призвали 150 тысяч человек. В 2023 году — на 3 тысячи россиян меньше. Президент РФ Владимир Путин распорядился постепенно увеличивать численность армии, поэтому количество служащих растет. Сейчас в российских войсках служит 1,5 миллиона человек.
Указ об осеннем призыве был подписан 30 сентября 2024 года. Граждан направляли в армию с 1 октября по 31 декабря.
Военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец объяснил нюансы весеннего призыва 2025 года. Среди изменений числится, так называемый, «прайс-лист» наказаний для призывников-нарушителей. Например, в случае неявки по неуважительной причине россиянин заплатит до 30 тысяч рублей.