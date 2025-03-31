Глава Республики Сербской Милорад Додик посетил Москву

Президент Республики Сербской Милорад Додик прибыл с визитом в российскую столицу, вопреки инициированному против него офисом Интерпола в Сараево международному розыску. Видеозапись, где сербский глава стоит у стен Кремля в Москве, опубликована в аккаунте Додика в социальной сети X.