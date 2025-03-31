Глава Республики Сербской Милорад Додик посетил Москву

Президент Республики Сербской Милорад Додик прибыл с визитом в российскую столицу, вопреки инициированному против него офисом Интерпола в Сараево международному розыску. Видеозапись, где сербский глава стоит у стен Кремля в Москве, опубликована в аккаунте Додика в социальной сети X.
«Я прибыл в Москву. Каждый мой визит сюда начинается с посещения памятника Неизвестному Солдату, чтобы отдать дань памяти 28 миллионам русских, погибших в годы Второй мировой войны», — сказал глава республики.
Он также добавил, что посетит Россию еще раз — 9 мая для участия в параде в честь 80-й годовщины Победы, на который Додика пригласил российский президент Владимир Путин.
27 марта Интерпол в Сараево инициировал международный розыск Додика по обвинению в возможном преступлении по статье о «нападении на конституционный строй».